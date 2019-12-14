

نيويورك 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم شبه مستقرة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 46ر3 نقطة، أو 01ر0%، ليصل إلى 51ر28135 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بأقل من نقطة ، أو 01ر0% ، ليغلق عند 77ر3168 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 56ر17 نقطة، أو 2ر0 %، ليصل إلى 88ر8734 نقطة.

// انتهى //

03:28ت م

0147





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق شبه مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.