

تونس 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

فككت وحدات أمنية مشتركة تونسية بمحافظة بنزرت خلية إرهابية تتكون من خمسة أفراد، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بمدينتي بنزرت ومنزل بورقيبة الواقعتين شمال البلاد.

وأفاد مصدر أمني تونسي مسؤول في تصريح له اليوم، أن المصالح الأمنية المشتركة بمنزل بورقيبة وبنزرت، وفي عملية استباقية قد قبضت على الخلية الإرهابية، وبذلك تمكنت من إحباط تنفيذ عملية إرهابية نوعية، كانت تستهدف وحدات أمنية ومنشآت حساسة وثكنة عسكرية، ليلة رأس السنة الإدارية بكل من بنزرت ومنزل بورقبية .

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات متواصلة مع أفراد الخلية.

// انتهى //

03:05ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية بشمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.