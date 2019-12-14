السعودية اليوم / نيجيريا تعلن إلغاء إلزامية الحصول على تأشيرات الدخول إليها لدى سفاراتها بالخارج



أبوجا 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت نيجيريا إلغاء إلزامية طلب الحصول على تأشيرات الدخول إليها من حاملي الجنسية الإفريقية لدى سفاراتها بالخارج، وأنها ستوفر تأشيرة دخولها لكل القادمين إليها لدى وصولهم، وذلك بداية من العام القادم.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري: "إن هذا الإجراء يؤكد التزام نيجيريا بشأن حرية تنقل الأفارقة في القارة الإفريقية"، وذلك بعد 5 أشهر على توقيع البلاد اتفاقية ترمي إلى تعزيز حرية التبادل في القارة الإفريقية.

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