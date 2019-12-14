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سلمان للإغاثة يوزع مشروع الحقيبة الشتوية للاسر النازحة في 11 محافظة يمنية السبت 14 ديسمبر 2019 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة المؤقتة عدن ، 67 الف حقيبة شتوية لعدد خمسة الف و600 اسرة نازحة، الذي تنفذه مؤسسة صلة لتنمية، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية للأسر النازحة في 11 محافظة.

Advertisements وثمن وكيل محافظة لحج صالح الداؤدي ،بجهود مركز الملك سلمان المتواصلة في تقديم المواد إلاغاثية والايوائية للشعب اليمني خلال هذه الاوضاع صعبة . واوضح المنسق العام للمشاريع الإغاثية بمركز الملك سلمان عبدالله الطيار ، بان مشروع الحقيبة الشتوية تأتي ضمن المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها المركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الشعب اليمني وبمختلف المجالات ..مشيراً إلى أن المشروع يستهدف الأسر النازحة في 11 محافظة يمنية .

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