شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ركنا بفعالية الرضاعة الطبيعية تجذب 600 مستفيدة والان نبدء بالتفاصيل

أقام مستشفى القطيف المركزي بالتعاون مع الوحدة الصحية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف فعالية الأسبوع السعودي لدعم الرضاعة الطبيعية بأحد المجمعات التجارية. وتضم الفعالية 12 ركنا استقطبت أكثر من 600 مستفيدة.

وافتتح الفعالية مدير مستشفى القطيف د.رياض الموسى يصاحبه المدير الطبي د.زكي الزاهر ورئيس قسم الأطفال د.نهاد الفرج وعدد من العاملين الصحيين من كل أقسام المستشفى ذات العلاقة بالأم والطفل وقسم النساء والولادة والجراحة العامة والتغذية والصيدلية والأسنان ونخبة من الممرضات ومساعدات التمريض.

من جانبها، أكدت استشاري أطفال وعناية مركزة لحديثي الولادة ومسؤول لجنة دعم الرضاعة الطبيعية بمستشفى القطيف المركزي الدكتورة غنيمة الزاهر أن أهداف الفعالية هي تعريف الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع الأمهات على الإرضاع الطبيعي الحصري لمدة 6 أشهر والمستدام لسنتين أو أكثر مع دعم الزوج والأسرة والمجتمع.

وقالت مسؤول الإعلام بالفعالية ومكتب مدير مستشفى القطيف المركزي مريم المشامع: إن عدد الأركان بالفعالية 12 ركنا هي: ركن فوائد الرضاعة الطبيعية وأضرار الرضاعة الصناعية، وركن آلية إفراز الحليب وموانع الحمل، وركن تهيئة الأم أثناء الحمل والولادة للرضاعة الطبيعية، وركن اعتصار الحليب وحفظه، وركن تغذية الأم المرضع والتغذية التكميلية، وركن الأدوية والرضاعة الطبيعية، وركن مشاكل الثدي المتعلقة بالرضاعة، وركن المفاهيم الخاطئة عن الرضاعة الطبيعية، وركن دعم الأسرة والعمل والمجتمع للرضاعة الطبيعية، وركن رضاعة الحالات الخاصة والأطفال المرضى، وركن الرضاعة الطبيعية وصحة الأسنان، وركن الاستشارات والمسابقات. ولفتت المشامع إلى أن عدد الكوادر في الفعالية بلغ 110 منهم الكوادر الصحية وأطباء الامتياز.