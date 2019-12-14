شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بلدي القطيف»: قلة الكوادر الفنية بالبلدية أبرز تحديات المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف أن أهم التحديات التي تواجه المجلس والبلدية في تنفيذ القرارات قلة الكوادر الفنية في البلدية مع وجود مشاريع ضخمة بحاجة لزيادة الكوادر وعليه فإن توجه المجلس في الفترة القادمة التركيز على تحويل بلدية محافظة القطيف إلى أمانة مما ينعكس ذلك على زيادة المخصصات المالية والإدارية من الوظائف والكوادر الفنية لتتناسب مع التطوير والتنمية التي تهدف إليها رؤية 2030.

وأضاف آل سيف لـ«اليوم»: إن المجلس سيركز في الفترة القادمة على أعمال الطرق وجودة أعمال الإنشاء والصيانة والتطوير بما يتناسب مع المواصفات والاشتراطات الفنية.

وقال: في الوقت الحالي يعمل المجلس على متابعة إيصال التيار الكهربائي في الجزء الذي سيسمح بالبناء فيه من ضاحية الملك فهد والخزامي، وردم مخطط النسيم بمدينة سيهات ومتابعة الموافقة على تعدد الأدوار بمحافظة القطيف «الدور الثالث» ومتابعة حل مشكلة منح رخص البناء في مخطط المزروع «ج» مساهمة جسر تاروت. وحل مشكلة ترخيص الملاعب الرياضية القائمة بالمحافظة. وتنفيذ مبادرة إزالة الهياكل والسيارات التالفة بالمحافظة «مبادرة إزالة الملوثات البصرية».

وأشار إلى أن المجلس انتهج خلال دورته العمل الممنهج وفق إستراتيجية وضعت للرقابة على أعمال البلدية، ومن أهم إنجازات المجلس العمل على حل مشكلة منح تراخيص البناء في ضاحية الملك فهد بالقطيف والخزامي لمعالجة الوضع السكاني للمحافظة والمطالبة بالسماح بتعدد الأدوار «الدور الثالث» واقتراح مشاريع خدمية واستثمارية للمواطنين ومتابعة تنفيذها وفق الاشتراطات والمواصفات العالمية بما يرتقي بالمحافظة للمستوى المأمول، كما عمل المجلس على إصدار تطبيق إلكتروني للمجلس لتسهيل تواصل المواطنين مع المجلس ويعمل على عقد اللقاءات المستمرة مع المواطنين والجهات الخدمية لتفعيل الشراكة المجتمعية وخلق مبادرات فعالة لخدمة الوطن والمواطن.