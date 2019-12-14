شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسر الشهداء «القيسي والحدري والمحنشي» والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب سمو نائب أمير المنطقة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء، داعيا الله -عز وجل- أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب آباء وذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
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