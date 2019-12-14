شكرا لقرائتكم خبر عن معرض المشاريع التقنية يستقطب 700 زائر والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت الكلية التقنية بمحافظة القطيف ممثلةً في قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، بالتعاون مع وكالة شؤون المتدربين، فعاليات المعرض الثاني لمشاريع تقنية الحاسب الآلي، الذي استمر لمدة يومين واشتمل المعرض على أركان للمشاريع المقدمة من قبل المتدربين في مقرر مشروع لتخصص الدعم الفني وتخصص إدارة أنظمة الشبكات والذي يقوم بالإشراف عليه وتدريبه المهندس أحمد التاجر والمهندس محمد المسباح، كما ضم المعرض أيضًا حائطاً إلكترونياً للزائرين لتقديم المرئيات والمقترحات والرأي حول المعرض والمشاريع المشارك بها. وأوضح وكيل شؤون المتدربين بالكلية عبدالواحد آل يوسف أن المعرض استقطب ما يقارب 700 زائر من منسوبي الكلية، وأن المعرض الذي يتم تنفيذه بشكل فصلي من قبل قسم تقنية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات يهدف إلى: تعريف وإطلاع الزائرين على ما تم إنجازه خلال الفصل التدريبي من مشاريع تحقق الأهداف المرجوة من كل واحد منها، وتعريف المتدربين المقبلين على هذا المقرر على الأهداف العامة منه والخطوات والإجراءات المتبعة فيه للاستعداد والتخطيط له قبل تسجيل المقرر، وإكساب المتدربين المشاركين بالمعرض مهارة مقابلة الجمهور والإجابة عن استفساراتهم، وتذليل الصعوبات في العمل على مثل هذه المشاريع وتطويرها مستقبلاً والعمل على ما يستجد من أفكار يكون لها دور في حل مشكلات في مجال ما ويكون له أثر فعَّال، وأخيرًا إكساب المتدربين المهارات المتنوعة من حيث الإعداد والتخطيط والتنظيم والتصميم والتفكير للمشاركة في المسابقات ذات المجال نفسه.