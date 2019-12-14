شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف تأشيرة سياحية للبريطانيين والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق عنقاوي بمقر المؤسسة في مكة المكرمة، بما تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حراك تطويري وتسارع تنموي وتعامل تقني في شتى المجالات، وعده دليلا واضحا على اتساع رؤية قيادتها الرشيدة وحكمتها وحنكتها وحرصها على العمل نحو تحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار، بما ينعكس إيجابا على الوطن وحياة المواطن والمقيم وتوفير الخدمات المثالية والراقية والسهلة لقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن. وقال: إن التطبيق العملي والتقني والخدمي عالي المستوى من قبل جميع الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج، الذي نفذ خلال موسم حج عام 1440هـ، وأسهم ولله الحمد في تحقيق نجاح لا يوصف لجميع أعمال الموسم يترجم واقعيا حرص ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة على شمل الحجاج بكريم الرعاية وحسن الاهتمام، تحفهم مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار وعملهم الدؤوب في كل عام على تجويد الأداء ورقي الخدمات وسهولة الإجراءات.
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