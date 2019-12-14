شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

نظمت كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية، ورشة عمل بعنوان «التخطيط الحضري والإقليمي ودوره في مواجهة الأزمات والكوارث والحد منها» لتحقيق رؤية المملكة 2030م وأهداف التنمية المستدامة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د.عبدالله القاضي، ومدير مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع لإمارة المنطقة الشرقية العقيد محمد بن حاضر، وعميد كلية العمارة والتخطيط بالجامعة د.طارق الرواف، ورئيس قسم التخطيط الحضري والإقليمي بالكلية د.فائز الشهري، بالإضافة إلى 50 ممثلا لجهات حكومية ذات علاقة.

وبدأت الورشة بافتتاح معرض لمشاريع طلاب قسم التخطيط الحضري والإقليمي، كما جرى استعراض المشاريع المشاركة وتقديم شروح عنها، وتناول الجزء الأول من الورشة الذي قدمه رئيس قسم التخطيط الحضري والإقليمي د.فائز الشهري، كل ما يتعلق بدور التخطيط الحضري والإقليمي في مواجهة الأزمات والكوارث، فيما تطرق الجزء الثاني الذي قدمه الأستاذ بقسم التخطيط الحضري والإقليمي د.عنتر أبوقرين، إلى المخططات العمرانية ودورها في مواجهة الأزمات والكوارث بكلية العمارة والتخطيط.

وأشار عميد كلية العمارة والتخطيط د.طارق الرواف إلى أن الكلية بجميع أقسامها تلعب دورا مهما في تحقيق رؤية المملكة 2030م، من خلال إستراتيجيتها وآليات تنفيذها ومنها ورشة العمل والمعرض الطلابي المصاحب اللذاين نفذتهما الكلية بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث، حيث ستكون الورشة بإذن الله بداية لرسم خارطة طريق للتعاون مع المركز بالدراسات والأبحاث وورش العمل المستقبلية التي تعالج قضايا مواجهة الأزمات والكوارث عن طريق تخصصات أقسام الكلية المختلفة.