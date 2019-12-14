شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت الورشة بافتتاح معرض لمشاريع طلاب قسم التخطيط الحضري والإقليمي، كما جرى استعراض المشاريع المشاركة وتقديم شروح عنها، وتناول الجزء الأول من الورشة الذي قدمه رئيس قسم التخطيط الحضري والإقليمي د.فائز الشهري، كل ما يتعلق بدور التخطيط الحضري والإقليمي في مواجهة الأزمات والكوارث، فيما تطرق الجزء الثاني الذي قدمه الأستاذ بقسم التخطيط الحضري والإقليمي د.عنتر أبوقرين، إلى المخططات العمرانية ودورها في مواجهة الأزمات والكوارث بكلية العمارة والتخطيط.
وأشار عميد كلية العمارة والتخطيط د.طارق الرواف إلى أن الكلية بجميع أقسامها تلعب دورا مهما في تحقيق رؤية المملكة 2030م، من خلال إستراتيجيتها وآليات تنفيذها ومنها ورشة العمل والمعرض الطلابي المصاحب اللذاين نفذتهما الكلية بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث، حيث ستكون الورشة بإذن الله بداية لرسم خارطة طريق للتعاون مع المركز بالدراسات والأبحاث وورش العمل المستقبلية التي تعالج قضايا مواجهة الأزمات والكوارث عن طريق تخصصات أقسام الكلية المختلفة.
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