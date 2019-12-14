شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ريما بنت بندر: تعاون كامل مع السلطات الأمريكية في حادث «بنساكولا» والان نبدء بالتفاصيل

زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا، لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق بهذا الحادث. والتقت سمو السفيرة خلال الزيارة بقيادة القاعدة الأمريكية، مجددة إدانتها لهذا الهجوم المروع، كما تعهدت سموها بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه.

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