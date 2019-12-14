شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 5 حالات بمركز «تأهيل الدمام» لأسرهن والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام بتأهيل 5 حالات إلى أسرهن، كما تم تأهيل حالة واحدة إلى سوق العمل.

أوضحت ذلك رئيسة الأنشطة الاجتماعية بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام راوية آل هنيدي لـ«اليوم»، خلال نشاط القسم في فعالية مستشفى صفوى لذوي الإعاقة «نحن معك».

وذكرت آل هنيدي أن المتواجدات متنوعات في الإعاقة، ويقدم لهن المركز أنواعا مختلفة من الخدمة التي تؤهلن للحياة وتعلمهن أنواعا متعددة من الأنشطة المتنوعة التي تمكنهن من مجاراة الحياة، مبينة أن المركز يقدم لهن خدمات مثل العلاج الطبيعي والنفسي والجسمي والأنشطة الاجتماعية المتنوعة والرحلات والرعاية الشاملة وغيرها من الرعاية المتنوعة، وهذه الكوكبة من الحالات المتنوعة يديرها 127 كادرا بالمركز.

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ولفتت آل هنيدي إلى أن المتواجدات منتجات للغاية، حيث أغلبهن يتجهن إلى الانخراط بقسم الخياطة ويبلغن 60 % من المتواجدات، بينما يميل 30 % منهن إلى الرسم والفن التشكيلي، وقد أبدعن برسم صورة قائد مسيرة الوطن الملك سلمان في اليوم الوطني، وكانت في غاية الجمال والروعة، وقالت تتواجد من بين الحالات 10 % غير قابلات للتعلم حيث إعاقتهن كاملة.

وبينت منفذة البرامج والأنشطة ومنسقة العلاقات العامة والإعلام سكينة آل باقر، أن المركز يحتوي على 225 حالة في القسم النسائي، وقالت إن المستفيد من ذوي الإعاقة فرد من أفراد المجتمع له حقوق واحتياجات، فلا يحتاج للطعام والشراب فقط، بل إنه بأمس الحاجة للرعاية وتهيئة البيئة والظروف المحيطة التي تساهم من تطويره واستقراره النفسي بما يؤهله للتفاعل مع مجتمعه وتمكينه بأقصى ما يمكن.

وأكدت آل باقر أن الخدمات المقدمة لهن في المركز متنوعة، فمن الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة توجد الوحدة النفسية التي تعمل كجزء ضمن منظومة العمل، فبعد التقييم النفسي الذي يعتبر ضمن الخطة العلاجية التي تبدأ منذ الدخول للمركز وإجراء الاختبارات التي تشخص الحالة، تأتي مرحلة المتابعة النفسية ومن ثم تأتي خطط العلاج والتي تكون خططا فردية، ثم تأتي مرحلة التوجيه والإرشاد.