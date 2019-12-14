اخبار السعوديه

60 قرارا تعزز حقوق الإنسان بالمملكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 قرارا تعزز حقوق الإنسان بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد مع نائب رئيس بعثة العلاقات مع بلدان شبه الجزيرة العربية عضو لجنة التطوير في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا، جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال.

وقال خلال لقائه «تارابيلا» في بروكسل أمس بحضور رئيس بعثة المملكة العربية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي: إن الإصلاحات تضمنت إصدار 60 قرارا في جميع جوانب حقوق الإنسان.

وأوضح د. العواد أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 60 قرارا تعزز حقوق الإنسان بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا