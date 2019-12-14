شكرا لقرائتكم خبر عن 60 قرارا تعزز حقوق الإنسان بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال خلال لقائه «تارابيلا» في بروكسل أمس بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي: إن الإصلاحات تضمنت إصدار 60 قرارا في جميع جوانب حقوق الإنسان.
وأوضح د. العواد أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
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