شكرا لقرائتكم خبر عن 60 قرارا تعزز حقوق الإنسان بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد مع نائب رئيس بعثة العلاقات مع بلدان شبه الجزيرة العربية عضو لجنة التطوير في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا، جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال.

وقال خلال لقائه «تارابيلا» في بروكسل أمس بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي: إن الإصلاحات تضمنت إصدار 60 قرارا في جميع جوانب حقوق الإنسان.

وأوضح د. العواد أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.