شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز أوجه التعاون مع إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
حضر اللقاء رئيس إدارة العلاقات الدولية بوزارة الداخلية الإسبانية السيدة إلينا كارثون أوتامندي.
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