شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لفحص شبكية العين لمرضى السكر والان نبدء بالتفاصيل

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مبادرة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء لفحص شبكية العين لمرضى السكر لمنسوبي ومنسوبات فروع الوزارة، بحضور المدير العام لفرع الوزارة عبدالرحمن المقبل.

وتهدف المبادرة إلى نشر وتعزيز التثقيف الصحي حول صحة العين بشكل عام وخدمة مرضى السكر بشكل خاص من خلال فحص شبكية العين ومعرفة مواضع الخلل في الشبكية في الوقت الحالي والمستقبل مع طريقة الاهتمام بها ولتجنب المشكلات والمضاعفات. وشملت المبادرة ركنا لإجراء فحوصات العلامات الحيوية عن الضغط ومؤشرات السكر التراكمي بالجسم، وركنا لتثقيف الحضور من خلال الشرح عن نسبة السكر في الأطعمة وتوزيع عدد من البرشورات والمطويات التثقيفية والتوعوية عليهم.

وأوضح مدير التسويق والعلاقات العامة بالجمعية السعودية محمد حبيب أن المبادرة تسعى لخدمة مرضى السكر، وتهدف إلى التوسع في عدد الفحوصات على مستوى مناطق الشرقية وسيكون مسمى شعار الحملة المبدئي «الشرقية مبصرة».

وثمّن المقبل للجمعية هذه المبادرة، التي تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتستهدف تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لمنسوبي ومنسوبات فروع الوزارة وتزيد من الثقافة الصحية لديهم عن داء السكري وأثره على شبكية العين، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين الجهتين لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.