شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتوج بجائزتين في «مكافحة المخدرات» و«السلامة المرورية» والان نبدء بالتفاصيل

فازت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

كما حصلت وزارة الداخلية على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال السلامة المرورية.

وتسلم الجائزتين وفد المملكة برئاسة مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الـ 43 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد مؤخرا في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية بالعاصمة التونسية.