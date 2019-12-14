بريدة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 في تصادم

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جدة - خالد شويل - خالد العدل (القصيم) توفي 3 أشخاص، وأصيب 10 آخرون في حادثة مرورية في مدينة بريدة، وفقاً لما بيَّنه المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في منطقة القصيم محمد الجعيثن، الذي بيَّن أن غرف العمليات تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادثة سير بين سيارتين في مفرق النبقية شرق بريدة. وقال إنه على الفور تم توجيه سبع فرق إسعافية والقائد الميداني إلى موقع الحادثة وعند الوصول للموقع تبيَّن أنه نتج عن الحادثة ثلاث حالات وفاة، و10 إصابات منها واحدة حرجة وأربع ‏متوسطة وإصابتان طفيفتان، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم.

توفي 3 أشخاص، وأصيب 10 آخرون في حادثة مرورية في مدينة بريدة، وفقاً لما بيَّنه المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في منطقة القصيم محمد الجعيثن، الذي بيَّن أن غرف العمليات تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادثة سير بين سيارتين في مفرق النبقية شرق بريدة. وقال إنه على الفور تم توجيه سبع فرق إسعافية والقائد الميداني إلى موقع الحادثة وعند الوصول للموقع تبيَّن أنه نتج عن الحادثة ثلاث حالات وفاة، و10 إصابات منها واحدة حرجة وأربع ‏متوسطة وإصابتان طفيفتان، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم.

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