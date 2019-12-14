19 تصرفا تضعك تحت طائلة القانون

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جدة - خالد شويل - التصرفات الخادشة للحياء ذات الطبيعة الجنسية لأول مرة: 3000، التكرار: 6000 رفع صوت الموسيقى في الأحياء دون موافقة الجهة المعنية: 500 ـ 1000 تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة: 1000 ـ 2000 عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من مالكها: 100 ـ 200 البصق، إلقاء النفايات: 500 ـ 1000 إشغال مرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة: 200 ـ 400 تجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة: 500 ـ 1000 ارتداء اللباس غير اللائقة: 100 ـ 200 ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم: 100 ـ 200 ارتداء ملابس تحمل عبارات خادشة: 100 ـ 200 Advertisements ارتداء ملابس تحمل عبارات عنصرية أو إباحية: 500 ـ 1000 الكتابة أو الرسم على وسائل النقل والجدران: 100 ـ 200 عبارات أو صور عنصرية أو مروجة للممنوعات: 100 ـ 200 وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية دون ترخيص: 100 ـ 200 إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة: 100 ـ 200 التلفظ بقول أو الإتيان بفعل مخالف: 100 ـ 200 تخطي طوابير الانتظار: 50 ـ 100 استخدام الإضاءة المؤذية: 100 ـ 200 تصوير الأشخاص والحوادث دون استئذان: 1000 ـ 2000



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.