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19 تصرفا تضعك تحت طائلة القانون

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جدة - خالد شويل - التصرفات الخادشة للحياء ذات الطبيعة الجنسية لأول مرة: 3000، التكرار: 6000

رفع صوت الموسيقى في الأحياء دون موافقة الجهة المعنية: 500 ـ 1000

تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة: 1000 ـ 2000

عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من مالكها: 100 ـ 200

البصق، إلقاء النفايات: 500 ـ 1000

إشغال مرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة: 200 ـ 400

تجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة: 500 ـ 1000

ارتداء اللباس غير اللائقة: 100 ـ 200

ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم: 100 ـ 200

ارتداء ملابس تحمل عبارات خادشة: 100 ـ 200

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ارتداء ملابس تحمل عبارات عنصرية أو إباحية: 500 ـ 1000

الكتابة أو الرسم على وسائل النقل والجدران: 100 ـ 200

عبارات أو صور عنصرية أو مروجة للممنوعات: 100 ـ 200

وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية دون ترخيص: 100 ـ 200

إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة: 100 ـ 200

التلفظ بقول أو الإتيان بفعل مخالف: 100 ـ 200

تخطي طوابير الانتظار: 50 ـ 100

استخدام الإضاءة المؤذية: 100 ـ 200

تصوير الأشخاص والحوادث دون استئذان: 1000 ـ 2000


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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