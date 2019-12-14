شكرا لقرائتكم خبر عن 19 تصرفا تضعك تحت طائلة القانون والان مع التفاصيل
رفع صوت الموسيقى في الأحياء دون موافقة الجهة المعنية: 500 ـ 1000
تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة: 1000 ـ 2000
عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من مالكها: 100 ـ 200
البصق، إلقاء النفايات: 500 ـ 1000
إشغال مرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة: 200 ـ 400
تجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة: 500 ـ 1000
ارتداء اللباس غير اللائقة: 100 ـ 200
ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم: 100 ـ 200
ارتداء ملابس تحمل عبارات خادشة: 100 ـ 200
ارتداء ملابس تحمل عبارات عنصرية أو إباحية: 500 ـ 1000
الكتابة أو الرسم على وسائل النقل والجدران: 100 ـ 200
عبارات أو صور عنصرية أو مروجة للممنوعات: 100 ـ 200
وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية دون ترخيص: 100 ـ 200
إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة: 100 ـ 200
التلفظ بقول أو الإتيان بفعل مخالف: 100 ـ 200
تخطي طوابير الانتظار: 50 ـ 100
استخدام الإضاءة المؤذية: 100 ـ 200
تصوير الأشخاص والحوادث دون استئذان: 1000 ـ 2000
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.