شكرا لقرائتكم خبر عن محامية تحذر: انتبهوا من مخالفات «حسن النية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذرت المستشارة القانونية المحامية أمل عسيلان، من بعض مخالفات الذوق العام التي لا يتنبه لها المجتمع، وترتكب جهلا، مثل رفع صوت الموسيقى وسط الأحياء السكنية، إذ يتطلب ذلك موافقة مسبقة من الجهات الرسمية منعا لإزعاج الآخرين. وأشارت أمل عسيلان إلى أن النظام كفل الحق للجميع ما استوجب ضرورة التقدم لجهات الاختصاص للحصول على موافقة لرفع صوت الموسيقى في الأفراح والاحتفالات وغيرهما من المناسبات، وفي حال مخالفة لائحة الذوق العام توقع غرامة مالية تتراوح بين 500 – 1000 ريال على المخالف. ونبهت إلى مخالفة عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من مالكها، خصوصا أن البعض يصطحب الحيوانات إلى الأماكن العامة ما يعرضه للعقوبة، كما حذرت من المخالفات التي يتم ارتكابها جهلا في مواقع التنزه كإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها.



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