شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء الغامدي: رصدنا رقيا في الإحساس العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يقول اللواء متقاعد محمد الغامدي، إن لائحة نظام الذوق العام جاءت لتكمل دور مؤسسات الضبط الاجتماعي وفق الأنماط السلوكية الجديدة التي نشهدها في مجتمعنا والتي قد تتجاوز مفهوم الحرية الفردية إلى التعدي على الذوق العام وحريات الآخرين. وأضاف، أن تطبيق اللائحة أوقف مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والأماكن العامة، وحقق الحماية وعزز مفاهيم الذوق العام ونجح في الحد من الأعمال والمخالفات التي من شأنها الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام.

وتابع الغامدي، أنه بعد شهرين من تطبيق اللائحة شاهدنا جهودا أسهمت في الارتقاء بالإحساس العام من الجميع كما كفل احترام حريات الآخرين وأذواقهم ضد كل ما قد يخدش الذوق، وسعدنا كثيرا باحترام النظام من الشباب والشابات والذين كانوا سباقين لتطبيقه واحترامه، كما شاهدنا تصدي الجميع ضد الأخبار المغلوطة والمقاطع والرسائل المفبركة مثل ما تم نفيه عن توقيع المخالفة على أزياء شعبية لشعوب أخرى. وبين اللواء متقاعد محمد الغامدي أن المادتين السابعة والتاسعة من لائحة المحافظة على الذوق العام تنص على معاقبة كل مخالف للائحة طبقا للعقوبات المحددة في اللائحة. وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز إيقاع عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، ويحق لكل من صدر في حقه قرار غرامة مالية بناء على لائحة المحافظة على الذوق العام التظلم.