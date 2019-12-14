شكرا لقرائتكم خبر عن شاحن جوال يقضي على هناء وسليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قضى شاحن هاتف جوال على طفلين مصريين في الرياض، بعد حدوث تماس كهربائي أثناء نومهما.

وكانت الأسرة فجعت باتصال هاتفي يبلغ رب الأسرة بنشوب حريق في مسكنه، الذي كان قد غادره قبل وقت قصير من الحريق.

وباشرت قوات الدفاع المدني الحادثة التي أودت بحياة الطفلة هناء 11 عاماً وشقيقها سليم 9 أعوام. وكشف فريق التحقيق موقع بداية الحريق واتضح أنه من غرفة الطفلين، إذ تركا شاحنَ جوالٍ في وضع التشغيل أثناء نومهما.