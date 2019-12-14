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شاحن جوال يقضي على هناء وسليم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قضى شاحن هاتف جوال على طفلين مصريين في الرياض، بعد حدوث تماس كهربائي أثناء نومهما.

وكانت الأسرة فجعت باتصال هاتفي يبلغ رب الأسرة بنشوب حريق في مسكنه، الذي كان قد غادره قبل وقت قصير من الحريق.

وباشرت قوات الدفاع المدني الحادثة التي أودت بحياة الطفلة هناء 11 عاماً وشقيقها سليم 9 أعوام. وكشف فريق التحقيق موقع بداية الحريق واتضح أنه من غرفة الطفلين، إذ تركا شاحنَ جوالٍ في وضع التشغيل أثناء نومهما.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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