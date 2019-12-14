شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» تزف 193 خريجاً بينهم 88 سعودياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ثول)بحضور أعضاء مجلس الأمناء، احتفلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مساء أمس (الجمعة) بموسم التخرج العاشر الذي شهد تخريج 193 طالباً وطالبة، يمثلون 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد خريجي الدكتوراه 104 مقابل 148 لدرجة الماجستير. ويحتل السعوديون الصدارة في عدد خريجي «كاوست» بـ88 طالباً، بأغلبية نسائية تصل إلى 46 خريجة بينهم 27 لدرجة الماجستير، و19 لدرجة الدكتوراه، في حين يصل عدد خريجي الماجستير للطلبة الذكور 37 مقابل 5 للدكتوراه.
ويتوزع الخريجون السعوديون، ذكوراً وإناثاً، على أقسام الجامعة الـ3، إذ يمثل 29 خريجاً قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية، أما قسم العلوم والهندسة الفيزيائية فيبلغ عدد خريجيه السعوديين 27 خريجاً، ويتبقى 32 خريجاً لقسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية.
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