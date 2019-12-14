شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى فعاليات منتدى القطيف للاستثمار 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القطيف)

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أعمال منتدى القطيف للاستثمار 2019، الذي تنظمه غرفة الشرقية في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، بمشاركة شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» والهيئة العامة للترفيه.

وقال رئيس مجلس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، إن المنتدى سيبحث على جلستين محورين؛ الأول عن سبل تعزيز جاذبية الاستثمار والفرص المتاحة، والثاني حول المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار وأهمية دورها.

ويستعرض المحور الأول عدداً من الموضوعات؛ منها «تحديات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية، آليات تعزيز جاذبية الاستثمار، والفرص المتاحة، وتوجيه المستثمرين المبتدئين»، فيما يبحث المحور الثاني المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار، في المحافظة ودور الهيئات والمؤسسات والشركات الكبرى في دعم الاستثمار، والمقومات الاقتصادية ودور المؤسسات المحركة للاستثمار. وأضاف الخالدي أن النجاح الكبير الذي حققه المنتدى في النسختين الماضيتين كان دافعاً لتكرار التجربة، ولكن بموضوعات جديدة، ومتحدثين آخرين، وذلك من أجل مواكبة التطوّرات التي تشهدها المملكة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل، ودعم ورعاية القطاع الخاص.

وأوضح أن غرفة الشرقية تسعى لأن تحدث نقلة نوعية في عطاءات القطاع الخاص، الذي تعوّل عليه الحكومة في تحقيق رؤية 2030، كونه قناة إيجابية لاستقطاب الخبرات الوطنية، وتجييرها لصالح الاقتصاد الوطني، على هيئة سلع وخدمات متميزة. مشيراً إلى أن محافظة القطيف من المحافظات المهمة في المنطقة الشرقية التي يمكن أن تكون ساحة لمشاريع وبرامج ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتاً النظر إلى تفاعل الجهات الحكومية بمحافظة القطيف مع فكرة المنتدى، وهذا يعطي دلالة تبعث على التفاؤل لتحقيق المزيد من النجاح للمنتدى.