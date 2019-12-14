شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فهد بن عبدالله يستعرض مخرجات مشروع قياس رضا المستفيدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) رأس رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي اجتماع لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين. وتطرق الأمير فهد لنبذة عن المشروع وأهدافه، والمخرجات التي حققها منذ انطلاقته، مبيناً أن المهمة لاتزال تتطلب المزيد من العمل، وبذل الجهود، من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين، مؤكداً أن العمل التكاملي مع مختلف الجهات، وتطوير الأداء وتحسين الكفاءة قيم يسعى المشروع إلى تحقيقها، موضحاً أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية تؤكد على العمل بشكل علمي ومنهجي سليم، والتخطيط لتحسين الأداء واستثمار الإمكانات المتاحة، سواءً كانت بشرية أو مادية. بعد ذلك قدم المدير التنفيذي ‏للمشروع سعد القحطاني عرضاً مرئياً وقف خلاله على أبرز ملامح المشروع، إضافة لاستعراضه الأهداف الرئيسية للمشروع: ورؤية ورسالة المشروع، كذلك استعراضه لمحور تطوير الخدمات المقدمة، والمؤشرات الرئيسية لقياس رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية والمتمثلة في: البيئة الخارجية، البيئة الداخلية، وسائل الاتصال، قنوات تقديم الخدمة، أداء الموظفين، والوقت المخصص لإنجاز الخدمة، والإجراءات، فضلاً عن الخدمات الميدانية، وصولاً لوقوفه على أبرز مساهمات المشروع.

رأس رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي اجتماع لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين. وتطرق الأمير فهد لنبذة عن المشروع وأهدافه، والمخرجات التي حققها منذ انطلاقته، مبيناً أن المهمة لاتزال تتطلب المزيد من العمل، وبذل الجهود، من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين، مؤكداً أن العمل التكاملي مع مختلف الجهات، وتطوير الأداء وتحسين الكفاءة قيم يسعى المشروع إلى تحقيقها، موضحاً أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية تؤكد على العمل بشكل علمي ومنهجي سليم، والتخطيط لتحسين الأداء واستثمار الإمكانات المتاحة، سواءً كانت بشرية أو مادية. بعد ذلك قدم المدير التنفيذي ‏للمشروع سعد القحطاني عرضاً مرئياً وقف خلاله على أبرز ملامح المشروع، إضافة لاستعراضه الأهداف الرئيسية للمشروع: ورؤية ورسالة المشروع، كذلك استعراضه لمحور تطوير الخدمات المقدمة، والمؤشرات الرئيسية لقياس رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية والمتمثلة في: البيئة الخارجية، البيئة الداخلية، وسائل الاتصال، قنوات تقديم الخدمة، أداء الموظفين، والوقت المخصص لإنجاز الخدمة، والإجراءات، فضلاً عن الخدمات الميدانية، وصولاً لوقوفه على أبرز مساهمات المشروع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير فهد بن عبدالله يستعرض مخرجات مشروع قياس رضا المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.