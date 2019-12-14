شكرا لقرائتكم خبر عن العواد من بروكسل: 60 قراراً إصلاحياً في حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بروكسل)

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد في بروكسل أمس (الجمعة) نائب رئيس بعثة العلاقات مع بلدان شبه الجزيرة العربية عضو لجنة التطوير في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد محمد العريفي.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان.

وأوضح العواد أن المملكة لاتزال تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.