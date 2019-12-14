ولي العهد يرأس التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اعتمد صندوق الاستثمارات العامة التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار»، ويرأس المجلس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير اعتمد صندوق الاستثمارات العامة التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار»، ويرأس المجلس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعضوية كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وماجد بن عبدالله الحقيل، وأحمد بن عقيل الخطيب، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وفهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي. ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار» مع توجهات المشروع المستقبلية. وكان صندوق الاستثمارات العامة أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون ومعلماً يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض، تبلغ مساحتها 334 كيلومتراً مربعاً، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.



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