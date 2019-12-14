شكرا لقرائتكم خبر عن ريما بنت بندر تزور قاعدة فلوريدا وتتعهد بمتابعة التحقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أمس (الجمعة)، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا، لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أمس (الجمعة)، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا، لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق بهذه الحادثة. والتقت السفيرة خلال الزيارة، قيادة القاعدة الأمريكية، مجددة إدانتها لهذا الهجوم المروّع، كما تعهدت بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه.



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