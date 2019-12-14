، الليلة .. "الزعيم" يواجه الترجي التونسي في كأس العالم للأندية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراته الأولى في كأس العالم للأندية، وذلك عندما يواجه الترجي التونسي في الخامسة من مساء اليوم.

الهلال يخوض البطولة بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، وهي أول مشاركة للهلال بعد أن كان قد تأهل في وقت سابق، ولكن أُلغيت البطولة وقتها لأسباب مالية.

ويسعى الهلال لتسجيل بصمة مميزة في أول مشاركة رغم أنه سيفتقد ثلاثة من أبرز عناصره، هم "سلمان الفرج، قوميز وجوفينكو".

أما الترجي فهو يخوض البطولة بعد تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا.

وسبق للترجي اللعب في مونديال الأندية مرتَيْن، وتعد هذه المرة الثالثة.

لم يحقق الترجي التونسي نتائج إيجابية في مباراتَيْه الافتتاحيتَيْن السابقتَيْن في كأس العالم للأندية؛ فبعد خسارته بنتيجة (1-2) أمام السد عام 2011 سقط الفريق التونسي سقوطًا مدويًا العام الماضي أمام المضيف العين.كأس العالم للأندية الهلال الترجي كأس العالم للأندية 2019