، ضمك يطمع في نقاط الفيحاء.. والفيصلي يحلُّ ضيفًا ثقيلاً على الاتحاد ،

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تتواصل اليوم السبت مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتَيْن؛ ففي مدينة أبها يستضيف متذيل الترتيب فريق "ضمك" نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة عند الساعة الثالثة والنصف وخمس دقائق.
ويسعى ضمك للتشبث بأمل الخروج من مأزقه متسلحًا بالأرض والجمهور. ويملك ضمك أربع نقاط فقط في رصيده.
وعلى الجانب الآخر يدخل الفيحاء في حال أفضل من خصمه؛ إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد ثلاث عشرة نقطة، ويسعى لاستغلال ظروف خصمه، والخروج بالنقاط الثلاث من المواجهة.
وفي مدينة جدة يستضيف فريق الاتحاد نظيره الفيصلي عند السابعة وخمس وأربعين دقيقة على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة".
ويسعى الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث عشر لمواصلة صحوته بفوز يرفع به رصيده النقطي إلى النقطة الخامسة عشرة.
فيما يسعى الفيصلي لمواصلة جموحه نحو المنافسة على الصدارة ومراكز المقدمة؛ إذ يمتلك في رصيده سبع عشرة نقطة، وهو ليس الفرق الشاسع بينه وبين المتصدر الذي يمتلك ثلاثًا وعشرين نقطة.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين ضمك الفيحاء الاتحاد الفيصلي
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 01:26 AM
في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي
تتواصل اليوم السبت مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتَيْن؛ ففي مدينة أبها يستضيف متذيل الترتيب فريق "ضمك" نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة عند الساعة الثالثة والنصف وخمس دقائق.
ويسعى ضمك للتشبث بأمل الخروج من مأزقه متسلحًا بالأرض والجمهور. ويملك ضمك أربع نقاط فقط في رصيده.
وعلى الجانب الآخر يدخل الفيحاء في حال أفضل من خصمه؛ إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد ثلاث عشرة نقطة، ويسعى لاستغلال ظروف خصمه، والخروج بالنقاط الثلاث من المواجهة.
وفي مدينة جدة يستضيف فريق الاتحاد نظيره الفيصلي عند السابعة وخمس وأربعين دقيقة على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة".
ويسعى الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث عشر لمواصلة صحوته بفوز يرفع به رصيده النقطي إلى النقطة الخامسة عشرة.
فيما يسعى الفيصلي لمواصلة جموحه نحو المنافسة على الصدارة ومراكز المقدمة؛ إذ يمتلك في رصيده سبع عشرة نقطة، وهو ليس الفرق الشاسع بينه وبين المتصدر الذي يمتلك ثلاثًا وعشرين نقطة.
، ضمك يطمع في نقاط الفيحاء.. والفيصلي يحلُّ ضيفًا ثقيلاً على الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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