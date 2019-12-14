وظائف جدارة : رابط التقديم على الوظائف الشاغرة بإمارة الباحة عام 1441 عبر موقع التوظيف الالكتروني Jaddara وشروطها

يزداد البحث في هذه الفترة من قبل المواطنين السعوديين عن رابط التقديم على وظائف إمارة الباحة لعام 1441هـ، حيث ينتظرها أغلب المواطنين حتى يقوموا بالتقديم عليها، فقد تم الإعلان من قبل إمارة الباحة عن وظائف شاغرة في الأسبوع الماضي لكلاً من الرجال والنساء، وهذه الوظائف للمرتبة السادسة والمرتبة السابعة والمرتبة الثامنة، وهذه الوظائف بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وظائف جدارة 1441 إمارة الباحة

من الجدير ذكره أنه مطلوب وظيفة واحدة للمرتبة السادسة، وثلاث وظائف للمرتبة السابعة، وثلاث وظائف للمرتبة الثامنة، وذلك ضمن وظائف إمارة الباحة، ويعتبر التقديم على هذه الوظائف من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهم بداية من يوم الأحد ويستمر التقديم حوالي خمسة أيام، ويجب على المتقدمين أن يتأكدوا من صحة هذه البيانات قبل التقديم حتى لا يتم رفض هذا الطلب.

شروط التقديم على وظائف إمارة الباحة

يشترط أن يكون المتقدمين على هذه الوظائف من خريجي درجة البكالوريوس أو درجة الماجيستير أو الدبلومات العليا بعد البكالوريوس، والأولوية في التقديم على هذه الوظائف يكون للتخصصات الغير تربوية ومن بعدها التخصصات التربوية، ويجب على الأشخاص الحاصلين على المؤهل من خارج السعودية أن يقوموا بالحصول على قرار معادلة، ومن الجدير ذكره أن الوظائف التي تم الإعلان عنها تتطلب مقابلات شخصية.