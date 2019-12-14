شكرا لمتابعة خبر عن حاولوا تخديره وبعد فشلهم قتلوه..تفاصيل جديدة بمقتل مواطن في القاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية مقتل المواطن راجح الحارثي في شقته بالقاهرة، بعدة طعنات نافذة، تكشفت تفاصيل جديدة حول اللحظات الأخيرة للمجني عليه.

واعترف المتهمان بأنهما حاولا تخدير المجني عليه عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى المملكة، لكنهما فشلا، فقاما بإفتعال مشاجرة معه وشلا حركته عن طريق خنقه بملائة سرير.

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وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات مستخدمًا سكينًا مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاما بسرقة متعلقاته والتخلص من الملابس التى كانا يرتديانها والسكين المستخدم في إرتكاب الجريمة.

وكان ابن عم المجني عليه قد صرح بأن سبب زيارة القتيل إلى مصر كانت العلاج لدى مركز متقدم في طب الأسنان.