شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إمارة مكة تعلن الانتهاء من المرحلة الأولى لـ طريق غير المسلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ازدواج طريق الشميسي/الكر. ونشرت الإمارة، صورًا للطريق، معلقة: « الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ازدواج طريق الشميسي/الكر (طريق غير المسلمين)، طول الطريق7 كم». Advertisements

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