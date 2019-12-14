بالفيديو.. ضبط قائدي مركبات يسيرون على أكتاف الطريق بجدة

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، فرق المرور السري بجدة تقوم بحملة لاستهداف قائدي المركبات الذين يسيرون على أكتاف الطريق. وأوضح المقطع، أفراد المرور السري في مركباتهم وقد ضبطوا أكثر من سيارة لارتكابهم المخالفة وتم تغريم المخالفين 1000 ريال، وكذلك تم تسجيل مخالفاتي المراوغة والسير بدون لوحات.

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