اخبار السعوديه

القبض على مواطن قتل آخر في خميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن القبض على مواطن قتل آخر في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألقت الجهات الأمنية في خميس مشيط، القبض على جانِ أطلق النار على مواطن ما أدى إلى وفاته.

وفتحت الجهات الأمنية، تحقيقًا في الواقعة التي حدثت أمس الجمعة، حيث أطلق مواطنًا النار على آخر قبل المغرب في ظروف غامضة.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وتم القبض على الجاني للتحقيق معه؛ والوقوف على ملابسات القضية، واستكمال الإجراءات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن قتل آخر في خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا