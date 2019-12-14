شكرا لمتابعة خبر عن القبض على مواطن قتل آخر في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألقت الجهات الأمنية في خميس مشيط، القبض على جانِ أطلق النار على مواطن ما أدى إلى وفاته.

وفتحت الجهات الأمنية، تحقيقًا في الواقعة التي حدثت أمس الجمعة، حيث أطلق مواطنًا النار على آخر قبل المغرب في ظروف غامضة.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وتم القبض على الجاني للتحقيق معه؛ والوقوف على ملابسات القضية، واستكمال الإجراءات اللازمة.