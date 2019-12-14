الصخور تواصل إغلاق «عقبة حزنه» بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - تواصل الصخور الكبيرة، إغلاق طريق عقبة حزنه بعد تساقطها منذ الخميس، إذ لا تزال الجهات الأمنية تباشر الموقع. وبدأت الجهات المعنية، إزالة الصخور وإعادة ترميم الطريق، لكنه لا يزال مغلق حتى الآن. وكانت الأمطار والسيول قد تسبب في إغلاق عدد من العقبات في الباحة، فيما يستمر إغلاق عقبة حزنه لنحو 40 ساعة.

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