شكرا لمتابعة خبر عن أداء الصلاة على شهيدي الوطن «القيسي» و «المحنشي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدّى وكيل محافظة صامطة موسى بن يحي عواف ورئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، بعد صلاة عصر اليوم بجامع القفل بمحافظة صامطة، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول يحي محنشي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وقدم وكيل محافظة صامطة التعازي لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وكان قد أدى الصلاة مع وكيل محافظ صامطة عدد من ضباط القوات المسلحة، ومديرو الإدارات الحكومية، ومشائخ وأهالي المحافظة.

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وفي سياق منفصل، أدّى محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري، بعد صلاة عصر اليوم بجامع الحضرور بمحافظة الطوال، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي عبدالله بن مزيد علي قيسي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وقدم محافظ الطوال التعازي لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وكان قد أدى الصلاة مع محافظ الطوال وكيل المحافظ جابر عواف وعدد من ضباط القوات المسلحة ومديرو الإدرات الحكومية ومشائخ وأهالي المحافظة.