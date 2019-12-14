شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من الضباب على 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الضباب على كل من «مكة المكرمة، عسير، الباحة، الحدود الشمالية، الشرقية، جازان».
وأوضحت الهيئة، أن الضباب سيكون مصحوبًا بتدني في مدى الرؤية، وذلك من الساعة الـ12 منتصف الليل وحتى التاسعة صباح غدًا السبت.
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