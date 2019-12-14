شكرا لمتابعة خبر عن خبيير مناخي: سيول على الشرقية والوسطى طوال الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير المناخي، تركي الجمعان، أن المنخفض الجوي القادم يصحب بجبهة هوائية عالية الفعالية. وأضاف: «من المتوقع خلال الاحد حتى الخميس أن نتأثر بحالة جوية شديدة الغزارة تؤثر على المناطق الشرقية والوسطى ». وتابع: «حيث متوقع أن تتأثر بكميات عالية من الأمطار ومؤشرات تشكل السيول ».

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