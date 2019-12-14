شكرا لمتابعة خبر عن اشتباه في إصابة طالب بـ «الحصبة» بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استنفر مركز صحي في مكة المكرمة، جهوده تجاه مدرسة بنين ابتدائية بحي الشرائع؛ للاشتباه في إصابة أحد الطلاب بمرض «الحصبة».
وبعد استقبال المركز للطالب والاشتباه في إصابته بالمرض، زار المركز المدرسة للوقوف على الوضع الصحي، وتطعيم عدد من الطلاب للوقاية.
ولا تزال الحالة اشتباهًا ولم تؤكد بعد، وفي انتظار نتائج التحاليل التي أُرسلت إلى المختبر .
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