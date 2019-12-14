شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» يكشف طقس الـ4 أيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدًا السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

وقال الحصيني: «متوقع من غد السبت الى الثلاثاء -بإذن الله – غائم الى غائم جزئي وأمطار متفاوتة من خفيفة الى متوسطة على عموم الرياض بما فيها العاصمة».

وأضاف: «متوقع أن تمتد الى مكة و تبوك والباحة وعسير وجازان والشمالية والجوف والكويت والإمارات وعمان، الشرقية والبحرين وقطر متوقع أمطارها غزيرة».