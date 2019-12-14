شكرا لقرائتكم خبر عن كذبت عليه زوجته أنها مصابة بالسرطان.. فقرر ذات ليلة مراقبتها، فاكتشف أن لها 9 أزواج!.. وحين انكشف أمرها كانت الصدمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر زوج عجوز مقاضاة زوجته الأربعينية بعد أن اكتشف حقيقة استغلالها للزواج للحصول على أموال الرجال الأثرياء كبار السن.

وقال الزوج الضحية في شكواه إنه قرر الزواج بعد أن شعر بالوحدة نظرا لخروجه على المعاش وعدم وجود أحد في حياته.

ولفت إلى أنه تعرف على سيدة أربعينية أنجذب نحوها وقرر الزواج منها، إلا أنها قالت له إنها مريضة سرطان وتحتاج أموال للحصول على علاج كيماوي.

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كذبت عليه زوجته أنها مصابة بالسرطان.. فقرر ذات ليلة مراقبتها، فاكتشف أن لها 9 أزواج!.. وحين انكشف أمرها كانت الصدمة!

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وتابع الزوج: بدأت الشكوك تساورنى، فزوجتى تتمتع بصحة جيدة وتخرج مع صديقاتها، وفى المقابل تحصل منى على مبالغ مالية كبيرة أنها مريضة، قررت مراقبتها دون أن تشعر، خاصة أثناء ادعائها أنها فى طريقها لتلقى جلسة علاج كيماوى.

واستكمل: اكتشفت بمرور الوقت أن زوجتى تحصل على الأموال وتخرج مع صديقاتها وتقوم بوضع هذه المبالغ داخل حسابها البنكى.. لأنها اعتادت الذهاب إلى أحد البنوك بمجرد ما تحصل منى على دفعة من الأموال.

وتابع: يوم اكتشافى لحقيقة عدم مرضها قررت أن اكتشف حقيقة الزوجة التى أعيش معها، ومن خلال رحلة بحث قصيرة شاركنى خلالها صديقى الوحيد اكتشفنا أن زوجتى قامت بخداعى وإيقاعى فى فخها، وأنها ليست بمريضة.

وأوضح أنه اكتشف أن زوجته تزوجت تسعة أزواج قبله و تمكنت من الإيقاع بهم والاستيلاء على أموالهم وخلعهم.