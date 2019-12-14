“الفايز”: السعودية من أعلى الدول عالميًّا تقدمًا في مجال التجارة الإلكترونية

‫أكد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت، المهندس ريان بن إبراهيم الفايز، أن “التجارة الإلكترونية تحظى بنمو سريع في الأنشطة التجارية؛ إذ يبلغ معدل نمو التجارة الإلكترونية عالميًّا أكثر من ٣٠ ٪، ونعمل في السعودية على مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم”. ‫وفي التفاصيل، قال “الفايز”: “يأتي ملتقى التجارة الإلكترونية ليؤكد مدى اهتمام حكومة السعودية بدعم وتمكين هذا القطاع الحيوي. كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد مستخدمي التطبيقات في السعودية ينمو بشكل متزايد. علمًا بأن (منشآت) استقطبت من خلال برنامج طموح للتجارة الإلكترونية أكثر من ألف منشأة من المنشآت التي تزاول أنشطتها التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتؤسس لهم متجرًا إلكترونيًّا وموقعًا رسميًّا، وتقدم لهم الدعم المطلوب لمزاولة أنشطتهم بشكل احترافي، كالتسويق وتصميم الهوية.. والكثير”.

وأضاف: “حققت السعودية تطورًا كبيرًا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)؛ لتكون ضمن أبرز 10 دول تطورًا في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تقدمها في الترتيب العالمي؛ لتحل في المركز الـ49 متقدمة 3 مراكز على المؤشر العام”. يُذكر أن ملتقى التجارة الإلكترونية يقدم لزواره التبادل المعرفي، وتناقل الخبرات، واتجاهات العملاء في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى عدد كبير من ورش العمل والجلسات الإرشادية، ولقاءات المستشارين. كما يمكِّن الملتقى أصحاب الأعمال من الاطلاع على الفرص، والربط مع أصحاب أعمال آخرين (B2B)، كما يسلط الضوء على تأثيرات التكنولوجيا على الاقتصاد، إضافة إلى تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في رؤية السعودية 2030. ويستمر الملتقى حتى يوم السبت المقبل من الساعة الرابعة حتى الـ11 مساء.