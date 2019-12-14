بالصور.. وكيل وزارة الصناعة ومدير عام فرع هيئة مدن بمنطقة الرياض يزوران غرفة الزلفى

أجرى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية مازن بن محمد جوهر زيارة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي، يرافقه مدير عام فرع هيئة مدن بمنطقة الرياض المهندس يزيد الجويعي.

وكان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة الغرفة إبراهيم العطاالله وأعضاء المجلس، كما زار الضيفان مدينة الزلفي الصناعية وعدد من مصانع المحافظة بالمنطقة الصناعية.

كما زار المسؤولان وكيل المحافظة عبدالرحمن الغملاس ، قبل أن يعقدا لقاء مفتوحا في صالة الاجتماعات بمبنى الغرفة مع أصحاب القطاع الصناعي بالمحافظة للوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة شكره وتقديره للضيفين على هذه الزيارة متمنيا أن تسهم في دعم الحركة الصناعية بمحافظة الزلفي.