مصرع ٣ أشخاص وإصابة 7 آخرين بحادث طريق «النبقية-بريدة»

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في حادث بمفرق النبقية شرق مدينة بريدة.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن لـ«عاجل»: إن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، تلقت بلاغًا من مواطن تمام الساعة 5:47 مساء اليوم الجمعة، مفاده وقوع حادث سير بين سيارتين جيب ربع GMC في مفرق النبقية شرق مدينة بريدة.

وتم الدفع بسبعة فرق إسعافية وقائد ميداني إلى موقع الحدث وعند وصول الموقع تبين وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.

وتراوحت حالة المصابين بين إصابة واحدة حرجة وأربع ‏إصابات متوسطة وإصابتين طفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع ونقل جميع الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم.

ونبه الجعيثن قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء الإجازات لكثرة مرتادي الطرق هذه الأيام للمتنزهات البري، متمنيًّا للجميع الشفاء العاجل، داعيًّا بأن يرحم الله المتوفين.