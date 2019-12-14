الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من المناطق.. غدًا السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، غدا السبت، على عدد من مناطق المملكة.

جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أكدت خلاله، هطول الأمطار المصحوبة برياح نشطة على منطقتي الشرقية، والرياض وأجزاء من منطقة القصيم.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس المتوقعة تشمل مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، مشيرة إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق للمملكة.

أما البحر الأحمر؛ فتكون الرياح السطحية عليه شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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وتكون الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج

من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر، متوسط الموج الى مائج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في المملكة غدًا السبت.