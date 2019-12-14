الرئاسة تُعلن التشكيل الجديد لمجلس رواد المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، عن التشكيل الجديد لمجلس رواد المسجد الحرام، والذي يضم 22 عضوًا.

وعبر حسابها الرسمي، قالت الرئاسة العامة، إنه حرصًا على تفعيل مجلس رواد المسجد الحرام لما له من آثار ومقترحات واستشارات تصب في خدمة بيت الله الحرام وقاصديه، فقد وافق الرئيس العام، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تشكيل المجلس الجديد لرواد المسجد الحرام .

وأوضحت الرئاسة، أن التشكيل الجديد لمجلس رواد المسجد الحرام، الذي يرأسه سليمان بن عواض الزايدي، وينوب عنه إحسان بن عبدالصمد القرشي، يضم ( 22) عضوًا، وهم (الدكتور محمد بن ناصر الخزيم ـ الدكتور محمد بن علي العقلا ـ المهندس عمر بن عبدالله قاضي ـ الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل ـ عبدالحميد بن سعيد المالكي «عضوًا وممثلًا عن الرئاسة» ـ المهندس أحمد بن علي بازيد ـ المهندس أحمد بن عبدالله آل زيد ـ الدكتور أيمن بن محمد حبيب).

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إضافة إلى كل من( خالد بن إبراهيم علاف ـ الشيخ زيد الحارثي ـ العميد متقاعد عايض عسيري ـ الدكتور عبدالله بن محمد حريري ـ الدكتور يحيى بن محمد أمين خوجة ـ العميد المتقاعد مصطفى الدباغ).

كما تضم العضوية أيضًا، كلاً من( اللواء متقاعد يحيى بن مساعد الزهراني ـ الشيخ يوسف الحسني ـ اللواء المتقاعد يوسف بن حسين مطر ـ الشيخ رويبح بن رابح السلمي ـ الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله بن حميد ـ عبدالرحمن بن صالح الحناكي ـ دخيل الله بن أحمد الحارثي)، إضافة إلى ماهر بن سعيد السويهري.

واختتم بيان الرئاسة بالقول: إن المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام يهدف إلى تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات إن وجدت، والاستفادة من خبرات أعضاء المجلس .