أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وجددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا.
وأسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس في دولة النيجر، عن سقوط 70 جنديًا وإصابة 30 آخرين، حسبما أفاد متحدث باسم جيش النيجر يوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين وتستنكر هجومًا مسلحًا استهدف معسكر للجيش في النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.