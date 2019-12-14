السعودية تدين وتستنكر هجومًا مسلحًا استهدف معسكر للجيش في النيجر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وجددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس في دولة النيجر، عن سقوط 70 جنديًا وإصابة 30 آخرين، حسبما أفاد متحدث باسم جيش النيجر يوم الأربعاء.