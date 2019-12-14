الداخلية تعلن فوزها بجائزة أفضل فيلم في مجال السلامة المرورية

أعلنت وزارة الداخلية، فوزها بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال السلامة المرورية. ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الفيلم التوعوي الفائز بالجائزة، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وكانت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، فازت بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية بمجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. كما حصلت وزارة الداخلية على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال السلامة المرورية. وتسلم الجائزتين وفد المملكة برئاسة مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الـ43 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية بالعاصمة التونسية.

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