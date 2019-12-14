انتحار مريضة بمستشفى الصحة النفسية بجازان

كشفت مصادر لـ «عاجل» أن سيدة سعودية مريضة (في نهاية العقد الثالث من عمرها) كانت تتلقى علاجها بقسم التنويم بمستشفى الصحة النفسية بجازان، أقدمت على الانتحار شنقًا داخل أحد مرافق المستشفى مساء أمس الخميس في ظروف غامضة.
وذكرت المصادر أنه لم تفلح محاولات عدد من منسوبي المستشفى إنقاذها؛ حيث فارقت الحياة قبل إسعافها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر .
وأضافت المصادر إلى أن فرقا أمنية من الأدلة الجنائية والبحث والتحري والشرطة التابعة لشرطة منطقة جازان باشرت الحادثة واتخذت كل الإجراءات اللازمة
وتابعت المصادر أن جهات التحري رفعت البصمات من الموقع وفتحت تحقيقًا بالواقعة لمعرفة تفاصيل أكثر عن أسباب الوفاة وكيفية إقدام المريضة على الانتحار بالصورة التي تفتح الكثير من التساؤلات عن سر غياب الكادر الطبي والتمريضي عنها أثناء إقدامها على الانتحار داخل المستشفى بحسب ما أكدته المصادر .
وذكرت المصادر ذاتها أن المريضة تبلغ من العمر نحو 29 عاما وهي من سكان أحد القطاعات الجبلية شرق منطقة جازان؛ حيث توجد بقسم التنويم في مستشفى الصحة النفسية لمتابعة حالتها الصحية وتلقي العلاج
وأوضحت المصادر أن المنتحرة غافلت طاقم التمريض ودخلت إلى أحد المرافق بالمستشفى وربطت طرحتها بأحد القطع الحديدية القريبة من السقف ولفتها حول عنقها لتنهي حياتها شنقا في حادثة مأساوية هزت جميع من بالمستشفى.
وتسبب الواقعة في رفع حالة الاستنفار من قبل الجهات الأمنية المختصة والتي تتابع وفق مجريات التحقيق لتتعرف على كامل ملابساتها .
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