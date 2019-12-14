وفد أمريكي يختتم زيارته لمطارات الرياض والدمام وجدة

اختتم وفد أمريكي رفيع المستوى من مديرين وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية، زياراتهم للهيئة العامة للطيران المدني وثلاثة مطارات دولية في المملكة.

شملت زيارة الوفد الأمريكي مطارات الدمام والرياض وجدة، وأتت بدعوة من مجلس الأعمال الأمريكي السعودي.

وكان الوفد الأمريكي زار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، الذي يعّد مشروعًا تنمويًّا رائدًا سيسهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة، واستيعاب نمو حركة الطيران في المنطقة.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الطاقة الاستيعابية والخدمات المقدمة للمسافرين، وتابع التقنيات الحديثة الموجودة في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية، وعلى أبرز الفرص الاستثمارية في المطار.

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كما أجرى الوفد الأمريكي خلال الأيام الماضية زيارة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، واطلع على المشاريع التطويرية والجديدة فيها، وعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين بالمطارين.

وتأتي هذه الزيارات بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، بمشاركة الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE)، وتم اعتماد هذه البعثة من وزارة التجارة الأمريكية، بهدف تعريفهم بالسوق السعودية وبحث فرص الشراكات وتبادل الخبرات، فضلًا عن توطيد العلاقات مع أبرز المنظمات والشركات الدولية في صناعة الطيران.

وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، التقيا الوفد الأمريكي رفيع المستوى، الذي تعرف على دور الهيئة في تطوير صناعة الطيران المدني، والفرص الاستثمارية في الطيران المدني بالمملكة، والبرامج الاستراتيجية في هذا الشأن.

وأثمرت الزيارة عن توقيع الهيئة العامة للطيران المدني برنامج تعاون مشترك مع مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، بهدف عقد شراكة تعاونية في قطاع الطيران المدني، وتعريف أكبر الشركات الأمريكية بدور الهيئة والفرص الاستثمارية، وتعزيز تعاون الجانبين.